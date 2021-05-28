В Шымкенте с начала года зарегистрировано 6 145 случаев заражения COVID-19, а пневмонией с признаками коронавирусной инфекции — 512.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения.

По словам специалистов, с начала года вылечились 5 010 больных, инфицированных КВИ. В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 мест. В инфекционном стационаре лечатся 223 пациента.

Согласно данным отраслевого управления, в городе первый компонент вакцины против коронавируса привили 172 968 гражданам, второй компонент — 79 357 человек. Отрицательного эффекта среди привитых не наблюдалось. В городе в вакцинации против КВИ задействованы 43 прививочных пункта, подготовлены 320 термоконтейнеров.

К потенциальной волне коронавируса будет открыто до 5 496 коек по трем сценариям. В данных работах будут задействованы 36 медицинских организаций. В настоящее время функционируют 11 лабораторий ПЦР, обслуживающих жителей города. Мощность лабораторий позволяет проводить 6 070 тестов в сутки.