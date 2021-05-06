ДТП произошло на пересечении улиц Казыбек би — Рыскулова.

6 мая 2021 года на пересечении улиц Казыбек би и Т.Рыскулова водитель автобуса не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в дерево.

На момент ДТП в салоне маршрутного автобуса пассажиров не было. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), сообщили в

Пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.