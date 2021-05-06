За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцину получили 11 435 человек.

I компонент — 5 833, II компонент — 5 602. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 136 042 человека.

На 5 мая зарегистрировано 70 случаев заражения КВИ. 28 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 42 человека взяты на домашний карантин. В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева – 70 мест, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6). Наполняемость койко-мест — 51%, свободны 683 койки.

Кроме того 5 мая 2021 года проведена проверка 268 объектов. Из них в 8 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Единственный способ победить коронавирусную инфекцию — это вакцинация. В городе достаточно вакцины. Растет и количество прививочных пунктов. Призываем жителей города обратить внимание на меры предосторожности и как можно скорее сделать прививку.