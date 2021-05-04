В настоящее время в городе Шымкент проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны.

К празднику Победы – 9 мая каждому ветерану была оказана социальная помощь в виде ежегодных единовременных денежных выплат – 360 МРП, то есть по 1 050 120 тенге. По данным городского управления занятости и социальной защиты, средства полностью перечислены на счета всех ветеранов войны.

Также решением городского маслихата 3 307 ветеранам тыла производится единовременная денежная выплата в размере 12 МРП, то есть более 35 тысяч тенге. Всего труженикам тыла выделено 115 млн 758 тысяч тенге.

В преддверии празднования 7 мая – Дня защитника Отечества гражданам, приравненным к ветеранам войны, в частности военнообязанным, направленным в Афганистан, лицам, участвовавшим в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986-1987 годах, лицам, ставшим инвалидами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, пострадавшим от радиационных катастроф и аварий, перечисляется денежная помощь в размере 36 МРП (105 012 тенге).

В целом, на сегодняшний день количество пенсионеров по городу Шымкент составляет 82 124 человека, из них 21 ветеран Великой Отечественной войны, 3 307 тружеников тыла и 1 728 граждан, приравненных к участникам ВОВ.