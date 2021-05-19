В Шымкентскую женскую колонию строгого режима допускают при условии сканирования на входе специального QR-кода, передает Otyrar.kz

В исправительном учреждении заработало приложение «Ashyq». Касается это не только тех, кто хочет навестить своих близких, но и сотрудников спецучреждения. Прибывшим необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон с помощью App Store и Play Market, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Код необходимо просканировать и при выходе.

В случае отсутствия смартфона у посетителя, сотрудник колонии осуществит проверку по ИИН прибывшего.

«Каждый, должен пройти по штрих-коду, если у посетителя нет смартфона, то на проходной мы, уже с помощью нашего оборудования по ИИНу определяем не болеет человек коронавирусом, входит ли в число контактных, или — здоров!»,- сказал Сундет ЕЛЕУСЕЗОВ заместитель начальника ИЧ-167/4

С 1 июля система Ashyq будет интегрироваться с паспортами вакцинации. Граждане, получившие вакцину, будут иметь «зеленый» статус, что дает возможность посещения исправительных учреждений без ПЦР теста.