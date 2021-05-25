Абдиманап Тулебаев подписал новое Постановление. Какие изменения внесены:
— увеличено время работы для фут-кортов, только для участников Ашық до 24-00ч (было до 20-00ч);
— увеличено количество посадочных мест объектов общественного питания (в помещении) только для участников Ашық до 60 мест (было 50);
— увеличено время работы бильярдных, компьютерных клубов, боулингов только для участников Ашық до 02-00ч (было до 24-00ч);
— разрешена деятельность лотерейных клубов, и иных точек реализации лотерей только для участников Ашық, но не более 50 человек (ранее был запрет);
— по банкетным залам только для участников Ашық для проведения поминок при заполняемости не более 30% (был запрет), но не более 50 человек, банкетные залы, работающие по типу ресторанов и кафе до 60 мест (было 50).
Разрешено:
— проведение марафонов на открытом воздухе для участников Ашық, но не более 50 человек.
Запрещено:
— организация пришкольных лагерей в общеобразовательных школах.