Абдиманап Тулебаев подписал новое Постановление. Какие изменения внесены:

— увеличено время работы для фут-кортов, только для участников Ашық до 24-00ч (было до 20-00ч);

— увеличено количество посадочных мест объектов общественного питания (в помещении) только для участников Ашық до 60 мест (было 50);

— увеличено время работы бильярдных, компьютерных клубов, боулингов только для участников Ашық до 02-00ч (было до 24-00ч);

— разрешена деятельность лотерейных клубов, и иных точек реализации лотерей только для участников Ашық, но не более 50 человек (ранее был запрет);

— по банкетным залам только для участников Ашық для проведения поминок при заполняемости не более 30% (был запрет), но не более 50 человек, банкетные залы, работающие по типу ресторанов и кафе до 60 мест (было 50).

Разрешено:

— проведение марафонов на открытом воздухе для участников Ашық, но не более 50 человек.

Запрещено:

— организация пришкольных лагерей в общеобразовательных школах.