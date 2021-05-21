Число зараженных коронавирусом в Шымкенте снизилось по сравнению с предыдущим днем.

За прошедшие сутки признаки заболевания обнаружены у 79 человек.

Из них симптомные — 39, бессимптомные — 40. 19 инфицированных госпитализированы в инфекционный стационар, 60 человек взяты на домашний карантин.

Кроме того, за прошедшие сутки в городе вакцинировано 3 262 человека. Из них 1 587 граждан привили I компонент, 1 675 — II компонент. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 167 985 человек. Из них 71 591 человек получили два компонента вакцины.

В целом в городе проведено лабораторных исследований (ПЦР) – 411 737, в сутки 2 184. 24 мобильные группы, проводящие мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, 20 мая провели обследование 531 объектов. В результате они установили, что на 9 объектах нарушены требования карантинного режима, составлены административные протоколы.