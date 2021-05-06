Житель Шымкента пытался ограбить женщину в одной из гостиниц Караганды, передает Polisia.kz.

3 мая около 18.00 в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что в одной из гостиниц происходит конфликт между мужчиной и женщиной. Через несколько минут к месту происшествия подъехал наряд патрульной полиции.

Стражи порядка заметили некого гражданина, который выбежал из гостиницы и попытался скрыться. Полицейские задержали беглеца. Им оказался 53-летний житель Шымкента. Как выяснили полицейские, злоумышленник напал на 44-летнюю женщину и пытался отобрать у нее 10 тысяч тенге и сотовый телефон стоимостью 52 тысячи тенге.

Однако, полицейские не дали совершить преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 24-191 УК РК “Покушение на грабеж“. Ведется расследование.