В связи с проведением плановых предупредительных работ на магистральном водопроводе в ночь с 3.06. на 4.06.21 года в восточной части города будет прекращена подача воды.

От водоснабжения временно будут отключены массивы и улицы.

По Каратаускому району:

Мкр.Пахтакор:

ул.Ажарлы

ул.Жемисти

ул.Мамыр

ул.Атазаң

ул.Алғабас

ул.Лашын

ул.Учкун

ул.Жана жол

ул.Арна

ул.Дербес

ул.Ажарлы

мкр.Мирас:

ул.Кеме калған

ул.Кара бура аулие

ул.Мирас

ул.Сак ели

ул.Аққұм

ул.Алтын адам

ул.Ғун елі

По Енбекшинскому району улицы:

1. Сайрамская

2. Толстого

3. Акпан батыра

4. Алимбетова

5. Моминова

6. Тастак

7. Восточная

8. Желтоксан

9. Кутузова

10. Арычная

11. Жибек Жолы частного сектора и включая высотные дома 56, 50, 30, 26, 32

12. от ул Аргынбекова до ул.Аймаутова

13. 13 микрорайон, дома 165, 200, 200 а, 202, 204

Время ремонтных работ с 22.00 до 08.00 утра.

Просим сделать запас воды и соблюдать спокойствие.

Ряд объектов жизнеобеспечения, а также объекты здравоохранения будут обеспечены подвозом воды.

Телефон диспетчерской: +77081102121; 321-274.