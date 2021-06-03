В связи с проведением плановых предупредительных работ на магистральном водопроводе в ночь с 3.06. на 4.06.21 года в восточной части города будет прекращена подача воды.
От водоснабжения временно будут отключены массивы и улицы.
По Каратаускому району:
Мкр.Пахтакор:
ул.Ажарлы
ул.Жемисти
ул.Мамыр
ул.Атазаң
ул.Алғабас
ул.Лашын
ул.Учкун
ул.Жана жол
ул.Арна
ул.Дербес
ул.Ажарлы
мкр.Мирас:
ул.Кеме калған
ул.Кара бура аулие
ул.Мирас
ул.Сак ели
ул.Аққұм
ул.Алтын адам
ул.Ғун елі
По Енбекшинскому району улицы:
1. Сайрамская
2. Толстого
3. Акпан батыра
4. Алимбетова
5. Моминова
6. Тастак
7. Восточная
8. Желтоксан
9. Кутузова
10. Арычная
11. Жибек Жолы частного сектора и включая высотные дома 56, 50, 30, 26, 32
12. от ул Аргынбекова до ул.Аймаутова
13. 13 микрорайон, дома 165, 200, 200 а, 202, 204
Время ремонтных работ с 22.00 до 08.00 утра.
Просим сделать запас воды и соблюдать спокойствие.
Ряд объектов жизнеобеспечения, а также объекты здравоохранения будут обеспечены подвозом воды.
Телефон диспетчерской: +77081102121; 321-274.