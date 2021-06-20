Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе выездного брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, по итогам 2023 года планируется на 100% обеспечить города питьевой водой, а к 2025 году – на 100% сельские населенные пункты.

Для обеспечения питьевой водой на строительство 60 объектов из бюджета выделено 12,7 млрд тенге. Половину из них планируется ввести в эксплуатацию в этом году, остальные переходящие на следующий год. В результате 20 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, в 11 населенных пунктах будут реконструированы водопроводные сети. По итогам года из 843 населенных пунктов области 717 будут обеспечены питьевой водой. Уровень охвата достигнет 93,3%.

Для обеспечения природным газом в 2021 году на строительство 87 объектов выделено 13,8 млрд тенге, из них введут в эксплуатацию 24 объекта, остальные 63 объекта переходящие на 2022 год. По итогам года 444 населенных пункта (52,6%) или 1,4 млн жителей (66,6%) получат доступ к голубому топливу.

Для электроснабжения населения в 2021 году на строительство 54 объектов направлено 8,5 млрд тенге, введено в эксплуатацию 7 объектов. Строительство остальных 47 объектов переходящие на 2022 год. В результате 13 населенных пунктов или 13,5 тыс. жителей будут обеспечены качественной, стабильной электроэнергией.

Кроме того, в декабре этого года в Келесском районе завершат строительство и введут в эксплуатацию подстанцию «Кызыласкер» и электрические сети. В результате 705 тыс. жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов обеспечат качественной электроэнергией.

По Туркестанской области в этом году отремонтируют 321 объект, 1200 км дорог и улицы. По итогам года долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется увеличить с 79% до 89%.