75 баллов составляет проходной порог для поступления в докторантуру на грант. Для поступления на платной основе пороговый балл составляет 50 баллов.

В этом году прием заявлений в докторантуру начнется 3 июля и продлится до 3 августа. Вступительные экзамены для поступления пройдут с 4 по 20 августа.

Отметим, что для поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

«Заявления для поступления в докторантуру принимаются через приемные комиссии высших учебных заведений. В дальнейшем заявления будут регистрироваться в информационной системе Национального центра тестирования. Поступающие будут сдавать вступительные экзамены в региональных центрах тестирования. Поступающие в вузы, подведомственные МКС И МЗ, сдают вступительные экзамены на базе вузов», – сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Расписание вступительных экзаменов формируется НЦТ в разрезе регионов. Поэтому программы проведения и расписание вступительных экзаменов будут доведены до сведения поступающих до начала вступительного экзамена.

Максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка эссе – 20 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 50 баллов.

Всего на вступительный экзамен отводится 4 часа.

Всего в 2021-2022 учебном году на докторантуру выделено 1890 грантов.

Отметим, что в докторантуру могут быть зачислены лица, имеющие степень магистра и стаж работы не менее девяти месяцев или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям.