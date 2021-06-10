Студентка 2-го курса ЮКУ им. М.Ауэзова Алина Адильханова на лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике в Ташкенте стала победительницей и завоевала путевку на Олимпиаду в Токио.

Как сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета, Алина Адильханова по итогам многоборья набрала 95.15 очков и одержала победу. Второе и третье места заняли спортсмены Узбекистана Тахмина Икромова (92.90) и Екатерина Фетисова (90.85).

Еще одна спортсменка из Казахстана, участвовавшая в соревнованиях, Адиля Тлекенова заняла седьмое место. Лицензионное первенство Азии стартовало 6 июня. По правилам соревнований олимпийская лицензия вручается только спортсмену-победителю.

Алина Адильханова — чемпионка Азиатских игр 2018 года. Воспитанница Шымкентской городской спортивной школы художественной гимнастики №9. На сегодняшний день тренируется у заслуженного тренера РК Алии Юсуповой.

Алина Адилханова является мастером спорта международного класса РК по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка РК, Чемпионка Кубка Федерации гимнастики РК, 2-кратная чемпионка Азиатских Игр в команде и чемпионка в отдельных видах многоборье (2018г.), 7-кратная чемпионка Чемпионатов Азии (2016, 2017, 2018г).

В копилке города Шымкент 8 олимпийский лицензий, из них трое их обладателей являются студентами ЮКУ им.М.Ауэзова. Стендовая стрельба — Сарсенкуль Рысбекова, Кравченко Зоя; Художественная гимнастика — Алина Адильханова;

Один из них выпускник ЮКУ им.М.Ауэзова: Пулевая стрельба — Юрий Юрков.