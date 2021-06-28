Ранее, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Шымкенту за №135-НК от 5 ноября 2020 года Шымкентскому производственному филиалу АО «КазТрансГаз Аймақ» были утверждены тарифы и тарифная смета на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на пятилетний период.

Согласно приказу прейскурант тарифов по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам утвержден в размере 4619,51 тенге с 1 июля 2021 года по 30 июня 2026 года (с внесенными изменениями).

АО «КазТрансГаз Аймак» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным и отмене приказа, по итогу которого решением специализированного межрайонного экономического суда Шымкента исковое заявление было удовлетворено полностью.

Однако, Департамент обратился в судебную коллегию по гражданским делам суда Шымкента с апелляционной жалобой на решение суда.Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда Шымкента от 11 мая 2021 года решение специализированного межрайонного экономического суда Шымкента отменено, апелляционная жалоба удовлетворена и тем самым приказ Департамента признан законным и обоснованным.

В свою очередь, АО «КазТрансГаз Аймак» обратилось с кассационным ходатайством об отмене постановление суда апелляционной инстанции с оставлением в силе решения суда первой инстанции, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права.

Постановлением судьи судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан от 21 июня 2021 года, отказано в передаче ходатайства АО «КазТрансГазАймак» о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам суда Шымкента от 11 мая 2021 года по данному делу для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.

Судом апелляционной инстанции существенных нарушений норм материального и процессуального права не допущено, в связи с чем, оснований для пересмотра судебного акта в кассационном порядке не имеется.