В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что обычный чай способен быстро излечить COVID-19, пишет stopfake.kz.

Об этом якобы сообщил телеканал CNN со ссылкой на китайского врача, который первым рассказал о случаях заражения новым вирусом в Ухани. Это неправда.

Ни на официальном сайте CNN, ни в Twitter-аккаунте новостей о способности чая излечивать COVID-19 нет.

На портале действительно есть материал, посвященный доктору Ли Вэньляну. Однако в тексте рассказывается о том, что он стал первым, кто заметил случаи заболевания среди посетителей рыбного рынка в Ухани, но полиция заставила его прекратить распространять «ложные слухи». Также в статье упоминается, что позже сам доктор заразился COVID-19. О том, что врач пришел к выводу о способности чая излечивать болезнь, в статье ничего не сказано.

Вэньлян скончался от болезни уже после этой публикации. Поэтому предполагать, что он и вправду обладал тайными знаниями, которыми не успел поделиться, нет никаких оснований.

Исследования противовирусных свойств зеленого и черного чая проводились. Однако их недостаточно для того, чтобы прийти к однозначному выводу о пользе и эффективности напитка в борьбе с болезнью.

Несмотря на это некоторые недобросовестные предприниматели решили заработать на продаже «чудодейственного» чая и даже запустили собственную линейку напитков, якобы излечивающих COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США направило письма с предупреждениями компаниям, распространяющим подобные товары.

«Мы просим вас принять немедленные меры, чтобы прекратить продажу любых неутвержденных и неразрешенных продуктов для смягчения, профилактики, лечения, диагностики или лечения COVID-19», — говорилось в письме.

Сообщения о том, что чай способен излечить СOVID-19, также опровергали индийские фактчекеры.

Из этого следует, что чай не обладает доказанным противовирусным действием в борьбе с COVID-19. Сообщения о том, что напиток может спасти заболевшего от осложнений и возможного летального исхода, часто используются недобросовестными компаниями в попытке заработать.