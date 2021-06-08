Казалось бы, только-только началось календарное лето, а солнце начало палить как в шильде, порой просто нещадно.

Накануне выходных синоптики спрогнозировали для нашего региона аномальную жару. И хотя мы – южане и к жаре нам не привыкать, стоит напомнить землякам о правилах жизни в такую знойную погоду.

К слову, в интернете прочла объяснение узбекистанских синоптиков этой температурной аномалии. А поскольку мы живем по соседству, эта информация актуальна и для нас: «В последнее время на территории нашей страны наблюдается аномально жаркая погода, превышающая нормальные значения для начала лета на 7-10 градусов. Это связано с выносом сухого и жаркого воздуха из районов Ирана».

У соседей в выходные жара усилилась, и в дневные часы воздух прогревался до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 44-46 градусов. В Ташкенте абсолютные максимумы температуры для первой недели июня до этого года не превышали 37-39 градусов. Напомню, от нас до этого города по прямой всего 120 километров, это даже ближе, чем до Туркестана. Синоптики обратили внимание на то, что температура воздуха измеряется в тени и на высоте 2 метров. Это значит, что на солнце температура будет выше.

Итак, как нам в городе жить с жарой в ладу?

Вы – счастливчик, если живете в своем доме или на дачном участке. Некоторые массивы вошли в черту города. Великое благо, когда стены дома возведены из самана или кирпича. Но в Шымкенте больше железо-бетонных многоэтажек. Спасают нас кондиционеры. Прибор этот очень удобный, но и крайне опасный. Чтобы избежать негатива, связанного с ним, важно запомнить несколько правил. Прежде всего, в начале лета важно прочистить, промыть фильтры и механизмы охлаждающего прибора, чтобы не наполнить квартиру пылью и копотью вместо прохлады. Найдите оптимальный режим работы и не сидите прямо под струей холодного воздуха. А лучше всего введите правило: сначала остудите комнату, а потом, выключив кондиционер, заходите в нее.

Если нет кондиционера, то стоит обзавестись вентилятором. Включите его, эффект будет больше, если вы перед ним поставите емкости со льдом.

Важно утром открыть настежь окна и проветрить квартиру. Ближе к девяти часам их можно закрыть. Так вы сохраните хотя бы на время прохладу.

Большое внимание окнам. Надо, чтобы на них были светлые плотные шторы или жалюзи, которые перекрывают дорогу прямым солнечным лучам.

Снизить температуру воздуха в квартире помогут влажные простыни и большие полотенца. Можно их развесить на дверях, сушилке, на столе. Очень хорошо это проделывать перед сном, этот способ поможет сделать атмосферу в спальне более подходящей для жизни и позволит побыстрее уснуть. Кстати, не забудьте про постельное белье. Самая «холодная» ткань – натуральный шелк. Если дорого, тогда подойдут льняные или хлопковые ткани.

На мой взгляд, одно из главных средств борьбы с жарой – влажная уборка. Мойте полы с помощью швабры как можно чаще: и босыми ногами приятнее ходить по чистому полу, и полы остудить легче. Есть возможность – сверните паласы и ковры, уберите их куда-нибудь до осени. Так пыли в квартире будет меньше.

Отдельная тема – дети, комнатные растения и животные. На детях должен быть минимум одежды, а та, что есть, – из натуральных тканей, хлопка и льна. Следите, чтобы в доме был постоянно пополняемый запас прохладительных напитков: компотов, морса, кваса, да даже обычной кипяченой воды. Пусть пьют побольше жидкости. И вы тоже.

Растения надо убрать с подоконников, где много солнца. Их надо чаще поливать и опрыскивать листья водой. Кстати, вы знаете, что комнатные растения могут понизить температуру в помещении на 1-2 градуса?

Если в доме есть собаки и кошки, то, как правило, они сами находят подходящее для них прохладное место. Обычно это ванная комната или темный коридор. Постелите там на полу влажное полотенце, на котором ваш питомец сможет лежать. Знатоки рекомендуют к лету стричь животных с длинной или густой шерстью. Не стоит слишком глубоко мочить густую собачью шерсть. От этого при сильной жаре у животного возникнет тепловой эффект, и ему станет только хуже.

Квартира квартирой, но и выходить из нее иногда приходится. Кому на работу, кому в садик, ЦОН, поликлинику, магазин, наконец. Выходя, не забывайте не только про маску от КВИ, но и про первое средство спасения в жару – про ВОДУ! Берите из дома прохладный зеленый чай. Не успели заварить – берите обычную воду. Почему так много внимания воде? Потому что основной причиной плохой переносимости жары является сгущение крови. В зной все равно наступает обезвоживание, а оно ведет к сгущению крови. Из-за этого наше сердце вынуждено работать вдвойне, прогоняя густую кровь по артериям.

Когда мы пьем воду, то разжижаем кровь и облегчаем жизнь своему организму.

Как знать, сколько надо пить воды? Наши шымкентские кардиологи советуют следующее. Соль употребляйте из расчета 1,5 грамма на каждый выпитый литр воды.

Чтобы знать, сколько нужно жидкости именно вам, воспользуйтесь несложной формулой: на 1 килограмм веса должно приходиться 30 мл воды.

Следите за тем, чтобы количество выпитой воды соответствовало примерному объему выделенной мочи. Если вы все делаете правильно, то моча будет светло-желтой или бесцветной, почти без выраженного запаха… Вот и все.

Старайтесь не находиться на улице с 12 до 16 часов. В это время солнце самое опасное и «злое».

Заранее приглядитесь к своему гардеробу. Выходить из дома лучше в одежде из натуральных тканей и в головном уборе, с летним зонтом. Давно не считается зазорным в жару повесить себе на шею влажное полотенце или платок.

Что еще? Да, почаще принимайте слегка теплый душ. Это облегчит дыхание, сделает жизнь приятней. Можно для этого приспособить обычные пластиковые бутылки, наполненные водой. Не забудьте заранее поставить их на солнце. Такие водные процедуры особенно полезны – ведь вода нагрета солнцем.

Солнце – не мороз, жару можно пережить. По мне, так лучше плюс 40, чем минус 20.

Создать для себя и своих близких максимально комфортную среду выживания в эти жаркие летние дни вполне возможно – и по деньгам, и по силам.

Безопасного нам лета, земляки! Мы же южане.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА