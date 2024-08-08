Почти 47°C жары показывают столбики термометров в Шымкенте

Изнуряющая жара, которую прогнозировали в Шымкенте, превзошла все ожидания.

Вместо обещанных +38 градусов почти все 47°. В степных и пустынных районах Туркестанской области воздух и вовсе раскалился выше 50 градусов.

По данным синоптиков, такие показатели для среднесуточной температуры в период «шілде» не превышают норму.

Врачи в этот период советуют проявлять особую осторожность и поберечь себя. Солнце очень активное. Действует оранжевый уровень погодной опасности.

О риске возникновения пожаров предупреждают спасатели — долго не было дождей. Погода начнет меняться с 10 августа. Жара будет постепенно отступать.

Ожидается вполне комфортная августовская температура воздуха до +30°, усилится ветер до 15-20 метров в секунду.