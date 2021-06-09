В этом году система взимания платы будет введена на 5 участках автодорог І-категории.

Это участки: «Западная Европа-Западный Китай» (Кайнар-Тараз, Тараз-Шымкент, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Ташкент), Щучинск-Кокшетау, Капшагай-Талдыкорган (с обходом г.Талдыкорган), Нур-Султан-Павлодар, Актау-Жетибай-Жанаозен, обходы городов Нур-Султан, Караганда, Павлодар.

Плата за проезд будет взиматься только после полного соответствия параметров дороги к заявленным техническим категориям.

Стоит отметить, что ставки платы на новых участках рассчитываются по аналогии с существующими платными дорогами (Нур-Султан-Щучинск, Нур-Султан-Темиртау, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос), которые не потерпели изменения с 2013 года. Увеличение стоимости за проезд не рассматривается:

— для легковых автомобилей 1 тенге за 1 километр. При этом для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент по цене 1 000 тенге;

— для автобусов в зависимости от количества посадочных мест от 5 до 15 тенге за километр. При этом, междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты.

— для грузовых автомобилей в зависимости от грузоподъемности от 5 до 25 тенге за километр.

Строительство платных дорог обязательно включает в себя и развитие придорожной инфраструктуры. Это места для отдыха и парковки, отели, супермаркеты, туалеты, аптеки и т.п.

На сегодняшний день подписаны соглашения с крупными сетевыми автозаправочными станциями «GasEnergy», «КазТрансГаз», «Compass», «Sinooil», «PetroRetail» и «М-36» по строительству 134 современных придорожных комплексов до конца 2024 года на всех республиканских автодорогах, в том числе, на платных участках.