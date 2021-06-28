Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Кошкарович Тулебаев  подписал новое постановление.

В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения он постановил:

  1. Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 28 июня 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.
  2. Жителям и гостям города Шымкент:

2.1.  запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое);

2.2.  ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

2.3.  при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

  1. Акиму города Шымкент, государственным органам,   организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:

3.1.  реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов города Шымкент согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3.  разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

3.4. запрет на работу банкетных залов, а также запрет на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах;

3.5.  функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

3.6.  разрешение деятельности автовокзалов и автостанций в городе Шымкент в обычном режиме.

3.7. соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным   результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или  документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

3.8. запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, при проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3.9. запрет на использование кальянов в объектах общепита;

3.10.организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма, согласно приложению к ПГГСВ РК;

3.11.организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.

  1. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы»  по Туркестанской области,  субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:

4.1.  увеличить количество общественных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях в часы пик, в остальное время установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;

4.2.   обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

4.3. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

4.4.  обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров;

4.5. обеспечить на постоянной основе интеграцию всех лабораторных мощностей города Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований;

4.6.  обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирование, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях.

  1. Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:

5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков за исключением сотрудников, находящихся одни в помещениях, не предназначенных для оказания услуг населению. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

5.2.  обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

5.3.  обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

5.4.  осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;

5.5.  обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;

5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

5.7.  субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства».

  1. Акимам районов города Шымкент, начальнику Департамента полиции города Шымкент и руководителям районных Управлений санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент:

6.1. обеспечить мониторингом все объекты, возобновивших свою работу (рынки, общественный транспорт, коммунальные объекты, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, спортивные объекты, объекты торговли, объекты общественного питания, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», организации и учреждения вне зависимости от форм собственности и др.)  на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

6.2. усилить работу мониторинговых мобильных групп города и Единого координационного центра;

6.3.  при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

  1. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и  индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

7.1.  возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;

7.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

7.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.4. использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

7.5. размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);

7.7. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;

7.8. проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.

  1. Руководителю Управления здравоохранения города Шымкент:

С учетом планируемых объемов поставок вакцины в город Шымкент, продолжить вакцинацию против КВИ:

8.1.  медицинским работникам всех профилей медицинских организаций независимо от форм собственности;

8.2. педагогам всех организаций образования независимо от форм собственности;

8.3. участковым полицейским;

8.4.  сотрудникам службы внутренних дел, обороны, департамента чрезвычайных ситуаций, департамента Комитета национальной безопасности, городской прокуратуры с районными подразделениями;

8.5. студентам;

8.6. персоналу и контингенту медико-социальных учреждений, персонал закрытых детских учреждений;

8.7.   государственным служащим, гражданам Республики Казахстан, являющимся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, контингентам управления делами Президента Республики Казахстан, членам национальных сборных команд;

8.8.  лицам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистой системы);

8.9. другим лицам старше 18 лет, по месту прикрепления.

  1. Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:

9.1. Обеспечить ПЦР тестированием лиц, поступающих в «Центр адаптации несовершеннолетних» Управления образования города Шымкент и «Центр Самғау сенім» Управления занятости и социальной защиты города Шымкент.

  1. 10. Признать утратившими силу:

10.1.   Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №17 от 01.06.2021г.

  1.   Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.
  2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.
  3. 13. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
  4. 14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

 

Главный государственный санитарный врач города Шымкент                                                                      А.Тулебаев

Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача города Шымкент № 19 от 28 июня 2021 года

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

Объекты/отрасли Режим работы Режим работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq»
1. Промышленность В обычном режиме

 
2. Коммунальные службы, теле-радио коммуникации и связь В обычном режиме
3. АЗС, магазины при АЗС, магазины автозапчастей В обычном режиме
4. Строительство (при условии отсутствия контактов в бытовых помещениях) В обычном режиме
5. Сельское и рыбное хозяйство, животноводство В обычном режиме
6. Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие) В обычном режиме
7. Туристические компании, бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.) В обычном режиме
8. Цветочные магазины, фотосалоны В обычном режиме
9. Медицинские организации, аптеки В обычном режиме
10. Музеи, библиотеки В обычном режиме
11. Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры В обычном режиме,

при заполняемости группы — не более 15 человек,

по предварительной
12. Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающих косметологические услуги (по записи) В обычном режиме
13. Продуктовые магазины, минимаркеты В обычном режиме
14. Супермаркеты, гипермаркеты В обычном режиме
15. Непродуктовые магазины (отдельно стоящие) В обычном режиме
16. Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые), ярмарки В обычном режиме
17. Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые) В обычном режиме
18. Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.) В обычном режиме
19. Медицинские центры, кабинеты, стоматологии В обычном режиме,

по предварительной записи
20. Общественный транспорт В обычном режиме

(увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест)
21.  Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта» В обычном режиме
22. Дошкольные учреждения В обычном режиме, дежурные группы при соблюдении комплектации групп не более 25 человек
23. Организации, офисы 50% — удаленный режим;

50% — очный режим,

за исключением организаций, офисов где проведена вакцинация сотрудников против COVID-19, при этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев
24. Религиозные объекты В обычном режиме, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях, разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв.метров на человека
25. Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 24:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров Разрешение работы

с 07:00 до 02:00 часов, при заполняемости до 50% , не более

60 мест

 
26. Летние площадки Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 24:00 часов, с соблюдением дистанции между столами

2 метра и стульями 60 сантиметров

 Разрешение работы с 07:00 до 02:00 часов
27. Объекты общественного питания по типу столовых В обычном режиме
28. Стрит-фуды включая точки по продаже выпечки, фаст-фуда, мягкого мороженного и напитков (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест), объекты общественного питания и фудкорты, работающие на вынос На вынос и доставку в обычном режиме.

Фудкорты работают только на вынос и доставку

 

 Фудкортам, участвующим в проекте «Ashyq» разрешение работы с 10:00 до 00:00 часов, при заполняемости до 20%, но не более 30 мест
29. Бани В обычном режиме
30. Сауны В обычном режиме,

с приостановлением работы в воскресенье

 

 В обычном режиме
31. СПА-центры, бассейны В обычном режиме В обычном режиме
32. Движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) В обычном режиме
33. Спорткомплексы, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры, включая йога-центры В обычном режиме В обычном режиме
34. ТРЦ, торговые дома, торговые сети В обычном режиме
35. Объекты культуры (репетиция) До 30 человек

 

 Разрешено до 50 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами
36. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии Заполняемость не более 20% Заполняемость не более 40%
37. Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек При заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
38. Городские нерегулярные (туристические) перевозки При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек При заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
39. Бильярдные Запрещено При заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов
40. Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы Запрещено При заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.

Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше
41. Букмекерские конторы, в том числе розыгрыш лотерей, за исключением розыгрышей проводимых в онлайн режиме Запрещено Разрешено лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
42. Боулинг Запрещено При заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.
43. Цирки Запрещено Заполняемость не более 40%
44. Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) Запрещено Площадью до 1000 кв.м. при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
Площадью от 1000 и выше при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 100 человек
45. Аттракционы на открытом воздухе В обычном режиме
46. Детские оздоровительные организации В обычном режиме, заполняемость не более 50%
47. Организация пришкольных лагерей (площадок) в общеобразовательных школах Запрещено
48. Проведение спортивных мероприятий со зрителями При заполняемости                       не более 15% При заполняемости не более 30%
49. Проведение поминок Запрещено
50. Банкетные залы Запрещено Разрешено с ограничением работы с 07:00 до 02:00 часов, при

обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по типу ресторанов и кафе при заполняемости не более 50%, но не более 60 мест
51. Ночные и игровые клубы Запрещено
52. Караоке Запрещено

 

 При заполняемости не более 50%, но не более 50 человек, с режимом работы с 07:00 до 02:00 часов
53. Зоопарки В обычном режиме
54. Аквапарки, пляжи В обычном режиме
55. Зрелищные, массовые мероприятия, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия Запрещено
56. Выставки Запрещено

 

 Заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 200 посетителей единовременно
57. Марафоны (на открытом воздухе) Запрещено

 

 Не более 50 человек

 

 

 

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