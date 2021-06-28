Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Кошкарович Тулебаев подписал новое постановление.
В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения он постановил:
- Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 28 июня 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.
- Жителям и гостям города Шымкент:
2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое);
2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;
2.3. при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.
- Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:
3.1. реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов города Шымкент согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;
3.3. разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;
3.4. запрет на работу банкетных залов, а также запрет на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах;
3.5. функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;
3.6. разрешение деятельности автовокзалов и автостанций в городе Шымкент в обычном режиме.
3.7. соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.
Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;
3.8. запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, при проведении опроса и анкетирования больных и контактных;
3.9. запрет на использование кальянов в объектах общепита;
3.10.организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма, согласно приложению к ПГГСВ РК;
3.11.организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.
- Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:
4.1. увеличить количество общественных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях в часы пик, в остальное время установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;
4.2. обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;
4.3. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;
4.4. обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров;
4.5. обеспечить на постоянной основе интеграцию всех лабораторных мощностей города Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований;
4.6. обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирование, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях.
- Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:
5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков за исключением сотрудников, находящихся одни в помещениях, не предназначенных для оказания услуг населению. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;
5.2. обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;
5.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;
5.4. осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;
5.5. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;
5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.
5.7. субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства».
- Акимам районов города Шымкент, начальнику Департамента полиции города Шымкент и руководителям районных Управлений санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент:
6.1. обеспечить мониторингом все объекты, возобновивших свою работу (рынки, общественный транспорт, коммунальные объекты, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, спортивные объекты, объекты торговли, объекты общественного питания, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», организации и учреждения вне зависимости от форм собственности и др.) на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;
6.2. усилить работу мониторинговых мобильных групп города и Единого координационного центра;
6.3. при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
- Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:
7.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;
7.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;
7.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;
7.4. использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;
7.5. размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;
7.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);
7.7. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;
7.8. проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.
- Руководителю Управления здравоохранения города Шымкент:
С учетом планируемых объемов поставок вакцины в город Шымкент, продолжить вакцинацию против КВИ:
8.1. медицинским работникам всех профилей медицинских организаций независимо от форм собственности;
8.2. педагогам всех организаций образования независимо от форм собственности;
8.3. участковым полицейским;
8.4. сотрудникам службы внутренних дел, обороны, департамента чрезвычайных ситуаций, департамента Комитета национальной безопасности, городской прокуратуры с районными подразделениями;
8.5. студентам;
8.6. персоналу и контингенту медико-социальных учреждений, персонал закрытых детских учреждений;
8.7. государственным служащим, гражданам Республики Казахстан, являющимся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, контингентам управления делами Президента Республики Казахстан, членам национальных сборных команд;
8.8. лицам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистой системы);
8.9. другим лицам старше 18 лет, по месту прикрепления.
- Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:
9.1. Обеспечить ПЦР тестированием лиц, поступающих в «Центр адаптации несовершеннолетних» Управления образования города Шымкент и «Центр Самғау сенім» Управления занятости и социальной защиты города Шымкент.
- 10. Признать утратившими силу:
10.1. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №17 от 01.06.2021г.
- Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.
- Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.
- 13. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
- 14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач города Шымкент А.Тулебаев
Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача города Шымкент № 19 от 28 июня 2021 года
Критерии ограничения работы социально-экономических объектов
|№
|Объекты/отрасли
|Режим работы
|Режим работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq»
|1.
|Промышленность
|В обычном режиме
|—
|2.
|Коммунальные службы, теле-радио коммуникации и связь
|В обычном режиме
|—
|3.
|АЗС, магазины при АЗС, магазины автозапчастей
|В обычном режиме
|—
|4.
|Строительство (при условии отсутствия контактов в бытовых помещениях)
|В обычном режиме
|—
|5.
|Сельское и рыбное хозяйство, животноводство
|В обычном режиме
|—
|6.
|Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие)
|В обычном режиме
|—
|7.
|Туристические компании, бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.)
|В обычном режиме
|—
|8.
|Цветочные магазины, фотосалоны
|В обычном режиме
|—
|9.
|Медицинские организации, аптеки
|В обычном режиме
|—
|10.
|Музеи, библиотеки
|В обычном режиме
|—
|11.
|Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры
|В обычном режиме,
при заполняемости группы — не более 15 человек,
по предварительной
|—
|12.
|Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающих косметологические услуги (по записи)
|В обычном режиме
|—
|13.
|Продуктовые магазины, минимаркеты
|В обычном режиме
|—
|14.
|Супермаркеты, гипермаркеты
|В обычном режиме
|—
|15.
|Непродуктовые магазины (отдельно стоящие)
|В обычном режиме
|—
|16.
|Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые), ярмарки
|В обычном режиме
|—
|17.
|Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)
|В обычном режиме
|—
|18.
|Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.)
|В обычном режиме
|—
|19.
|Медицинские центры, кабинеты, стоматологии
|В обычном режиме,
по предварительной записи
|—
|20.
|Общественный транспорт
|В обычном режиме
(увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест)
|—
|21.
|Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта»
|В обычном режиме
|—
|22.
|Дошкольные учреждения
|В обычном режиме, дежурные группы при соблюдении комплектации групп не более 25 человек
|—
|23.
|Организации, офисы
|50% — удаленный режим;
50% — очный режим,
за исключением организаций, офисов где проведена вакцинация сотрудников против COVID-19, при этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев
|—
|24.
|Религиозные объекты
|В обычном режиме, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях, разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв.метров на человека
|—
|25.
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 24:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров
|Разрешение работы
с 07:00 до 02:00 часов, при заполняемости до 50% , не более
60 мест
|26.
|Летние площадки
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 24:00 часов, с соблюдением дистанции между столами
2 метра и стульями 60 сантиметров
|Разрешение работы с 07:00 до 02:00 часов
|27.
|Объекты общественного питания по типу столовых
|В обычном режиме
|—
|28.
|Стрит-фуды включая точки по продаже выпечки, фаст-фуда, мягкого мороженного и напитков (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест), объекты общественного питания и фудкорты, работающие на вынос
|На вынос и доставку в обычном режиме.
Фудкорты работают только на вынос и доставку
|Фудкортам, участвующим в проекте «Ashyq» разрешение работы с 10:00 до 00:00 часов, при заполняемости до 20%, но не более 30 мест
|29.
|Бани
|В обычном режиме
|—
|30.
|Сауны
|В обычном режиме,
с приостановлением работы в воскресенье
|В обычном режиме
|31.
|СПА-центры, бассейны
|В обычном режиме
|В обычном режиме
|32.
|Движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов)
|В обычном режиме
|—
|33.
|Спорткомплексы, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры, включая йога-центры
|В обычном режиме
|В обычном режиме
|34.
|ТРЦ, торговые дома, торговые сети
|В обычном режиме
|—
|35.
|Объекты культуры (репетиция)
|До 30 человек
|Разрешено до 50 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами
|36.
|Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии
|Заполняемость не более 20%
|Заполняемость не более 40%
|37.
|Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки
|При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|При заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
|38.
|Городские нерегулярные (туристические) перевозки
|При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|При заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
|39.
|Бильярдные
|Запрещено
|При заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов
|40.
|Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы
|Запрещено
|При заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.
Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше
|41.
|Букмекерские конторы, в том числе розыгрыш лотерей, за исключением розыгрышей проводимых в онлайн режиме
|Запрещено
|Разрешено лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|42.
|Боулинг
|Запрещено
|При заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.
|43.
|Цирки
|Запрещено
|Заполняемость не более 40%
|44.
|Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях)
|Запрещено
|Площадью до 1000 кв.м. при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|Площадью от 1000 и выше при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 100 человек
|45.
|Аттракционы на открытом воздухе
|В обычном режиме
|—
|46.
|Детские оздоровительные организации
|В обычном режиме, заполняемость не более 50%
|—
|47.
|Организация пришкольных лагерей (площадок) в общеобразовательных школах
|Запрещено
|—
|48.
|Проведение спортивных мероприятий со зрителями
|При заполняемости не более 15%
|При заполняемости не более 30%
|49.
|Проведение поминок
|Запрещено
|—
|50.
|Банкетные залы
|Запрещено
|Разрешено с ограничением работы с 07:00 до 02:00 часов, при
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по типу ресторанов и кафе при заполняемости не более 50%, но не более 60 мест
|51.
|Ночные и игровые клубы
|Запрещено
|—
|52.
|Караоке
|Запрещено
|При заполняемости не более 50%, но не более 50 человек, с режимом работы с 07:00 до 02:00 часов
|53.
|Зоопарки
|В обычном режиме
|—
|54.
|Аквапарки, пляжи
|В обычном режиме
|—
|55.
|Зрелищные, массовые мероприятия, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия
|Запрещено
|—
|56.
|Выставки
|Запрещено
|Заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 200 посетителей единовременно
|57.
|Марафоны (на открытом воздухе)
|Запрещено
|Не более 50 человек