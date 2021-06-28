Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Кошкарович Тулебаев подписал новое постановление.

В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения он постановил:

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 28 июня 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации. Жителям и гостям города Шымкент:

2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое);

2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

2.3. при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:

3.1. реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов города Шымкент согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3. разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

3.4. запрет на работу банкетных залов, а также запрет на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах;

3.5. функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

3.6. разрешение деятельности автовокзалов и автостанций в городе Шымкент в обычном режиме.

3.7. соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

3.8. запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, при проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3.9. запрет на использование кальянов в объектах общепита;

3.10.организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма, согласно приложению к ПГГСВ РК;

3.11.организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.

Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:

4.1. увеличить количество общественных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях в часы пик, в остальное время установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;

4.2. обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

4.3. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

4.4. обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров;

4.5. обеспечить на постоянной основе интеграцию всех лабораторных мощностей города Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований;

4.6. обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирование, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях.

Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:

5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков за исключением сотрудников, находящихся одни в помещениях, не предназначенных для оказания услуг населению. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

5.2. обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

5.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

5.4. осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;

5.5. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;

5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

5.7. субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства».

Акимам районов города Шымкент, начальнику Департамента полиции города Шымкент и руководителям районных Управлений санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент:

6.1. обеспечить мониторингом все объекты, возобновивших свою работу (рынки, общественный транспорт, коммунальные объекты, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, спортивные объекты, объекты торговли, объекты общественного питания, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», организации и учреждения вне зависимости от форм собственности и др.) на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

6.2. усилить работу мониторинговых мобильных групп города и Единого координационного центра;

6.3. при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

7.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;

7.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

7.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.4. использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

7.5. размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);

7.7. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;

7.8. проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.

Руководителю Управления здравоохранения города Шымкент:

С учетом планируемых объемов поставок вакцины в город Шымкент, продолжить вакцинацию против КВИ:

8.1. медицинским работникам всех профилей медицинских организаций независимо от форм собственности;

8.2. педагогам всех организаций образования независимо от форм собственности;

8.3. участковым полицейским;

8.4. сотрудникам службы внутренних дел, обороны, департамента чрезвычайных ситуаций, департамента Комитета национальной безопасности, городской прокуратуры с районными подразделениями;

8.5. студентам;

8.6. персоналу и контингенту медико-социальных учреждений, персонал закрытых детских учреждений;

8.7. государственным служащим, гражданам Республики Казахстан, являющимся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, контингентам управления делами Президента Республики Казахстан, членам национальных сборных команд;

8.8. лицам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистой системы);

8.9. другим лицам старше 18 лет, по месту прикрепления.

Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:

9.1. Обеспечить ПЦР тестированием лиц, поступающих в «Центр адаптации несовершеннолетних» Управления образования города Шымкент и «Центр Самғау сенім» Управления занятости и социальной защиты города Шымкент.

10. Признать утратившими силу:

10.1. Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №17 от 01.06.2021г.

Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях. 13. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач города Шымкент А.Тулебаев

Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача города Шымкент № 19 от 28 июня 2021 года

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов