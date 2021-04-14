В первый день Рамадана по инициативе Шымкентского городского филиала партии «Нур Отан» и Гражданского Альянса в городе прошла экологическая акция.

Только в Абайском районе было высажено 1750 саженцев. Завтра посадка деревьев запланирована в Аль-Фарабийском районе.

На улице Жана коныс в мкр Шугыла активисты посадили деревья. В тандеме работают ветеран служивший, в Семипалатинском полигоне Талгат Камалов и участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Михаил Ермаков.

«Президент поручил посадить деревья. Вот мы решили поддержать почин. Надеюсь, что все они приживутся и украсят город. Сажайте деревья», -говорит Михаил ЕРМАКОВ, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

По инициативе Шымкентского городского филиала партии «НурОтан» и Гражданского Альянса в Абайском районе посадили 150 сосен, 1600 саженцев ясеня и клена. Активисты говорят, что это их вклад в реализацию программы Жасыл Казахстан.

Саженцы доставили из хозяйства Алтын тобе Казыгуртского района. Аксакалы мкр Шугыла условились, что за зеленым насаждениями будут ухаживать всей улицей.

Амантур БЕГІМБЕТУЛЫ, старейшина мкр Шугыла Абайского района:»Спасибо за ваши добрые дела. Мы в долгу не останемся. Соберу всех стариков и накажу, чтобы следили за саженцами, чтобы кто то не сломал и они не засохли».

Представители старшего поколения уверены, что высаженные деревья в священный месяц Рамадан приживутся и будут дарить людям прохладу в знойные дни.