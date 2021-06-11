Вопрос обеспечения очередников жильем — один из главных в Шымкенте.

В четыре девятиэтажных дома вдоль улицы Аргынбекова очередники должны заселиться в этом году. Подрядная организация обещает завершить строительство двух многоэтажек в августе. Третью достроить в ноябре. К концу года очередники смогут отметить новоселье и в четвертом многоквартирном доме.

Инспектирует строительство лично аким Шымкента. Главные требования — качество и сроки!

Мурат Айтенов побывал на площадке строительства 56-ти квартирного 9-ти этажного дома. Подрядная организация освоила свыше миллиарда тенге. До конца года планируют уложиться в оставшиеся полмиллиарда.