Доходы казахстанцев в городской местности на 38% выше, чем в сельской

Денежные доходы населения за первый квартал текущего года составили 196,5 тыс. тг в среднем на душу населения — на 10,8% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проанализировали в ranking.kz.

Среди регионов РК наибольшие денежные доходы традиционно зафиксированы в мегаполисах — Нур-Султане (275,9 тыс. тг) и Алматы (246,8 тыс. тг). Незначительно уступила Алматы Карагандинская область с показателем в 246 тыс. тг в среднем на душу населения за первый квартал 2021 года.

Наименьшие доходы отмечены у населения в Туркестанской области: 121,8 тыс. тг — сразу в 2,3 раза меньше, чем в лидирующем Нур-Султане, и на 20% меньше, чем в предпоследней в рэнкинге по уровню доходов среди регионов РК Жамбылской области (151,8 тыс. тг).

Более двух третей денежных доходов населения в первом квартале 2021 года пришлось на доходы от трудовой деятельности: 136,5 тыс. тг, из которых 119,1 тыс. тг — от работы по найму, 17,4 тыс. тг — от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

На социальные трансферты пришлось менее 30% доходов, из которых 43,7 тыс. тг — пенсии, а пособия, стипендии, АСП и жилищная помощь составили лишь 9,1 тыс. тг.

На остальные доходы пришлось 7,2 тыс. тг.

Разница между денежными доходами населения в сельской и городской местности в первом квартале сократилась с 40,4% в пользу горожан в 2020 году до 37,7% в 2021-м.

Доходы населения в городской местности выросли на 9,9%, до 221,3 тыс. тг в среднем на душу населения, а в сельской — на 12,1%, до 160,6 тыс. тг.