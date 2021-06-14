Департамент полиции города Алматы предупреждает, что в городе участились случаи интернет-мошенничества с использованием мобильного приложения для удаленного доступа «AnyDesk».
Вам звонят на мобильный телефон с неизвестного вам номера и представляются сотрудниками какого либо банка, далее вам внушают, что ваш телефон завирусован и ваши денежные средства на карте не в безопасности, исправить это можно лишь установив приложение «AnyDesk», сообщил заместитель начальника Департамента полиции г.Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
После установки приложения ваш мобильный телефон перестаёт вам подчиняться и мошенники получив полный доступ открывают на вас кредиты, затем переводят денежные средства на свои счета.
Не попадайтесь на уловки мошенников! Не устанавливайте приложение «AnyDesk» на свои гаджеты.