аместитель начальника Департамента полиции г.Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Вам звонят на мобильный телефон с неизвестного вам номера и представляются сотрудниками какого либо банка, далее вам внушают, что ваш телефон завирусован и ваши денежные средства на карте не в безопасности, исправить это можно лишь установив приложение «AnyDesk», сообщил з