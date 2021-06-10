В полицию поступило сообщение о том, что в Сайрамо-Угамском ущелье пропали 4 человека.

Семья из Шымкента на двух автомашинах 7 июня 2021 года направилась на пик Безымянный. Бабушка, супруги и две внучки остались внизу, а двое мужчин, 1981 и 1984 года с двумя сыновьями 2005 и 2008 года ушли дальше своим ходом. Они должны были вернуться 9 июня, однако женщины их не дождались и сообщили на пульт 102 Толебийского отдела полиции.

Полицейские сразу же зарегистрировали заявление в отделе полиции и организовали три мобильные поисковые группы из числа сотрудников полиции, ДЧС и егерей.

Они пешим ходом обследовали территорию Сайрамо-Угамского природного заповедника. Проверили ущелья, массивы, отроги , склоны и хребты подножья гор госнацпарка .

В результате поисковых мероприятий в ночь на 10 июня одна из мобильных групп обнаружила пропавших туристов живыми и здоровыми, и вернули родным.

Как оказалось туристы заблудились между двумя горными реками и сбились с маршрута.

Полиция Туркестанской области напоминает гражданам быть внимательными и не сходить с маршрута, предупреждать родственников о пути следования и как вы планируете дойти до цели. Обязательно интересуйтесь прогнозами погоды. имейте при себе карту, компас и заряженный мобильный телефон.