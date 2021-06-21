Шесть иностранцев выдворены за пределы Республики Казахстан.

В рамках ОПМ “Мигрант” сотрудники миграционной службы УП города Туркестан совместно с ДКНБ доставили в полицию 570 иностранных граждан, из них 70 лиц по подозрению к принадлежности к нетрадиционным религиозным течениям.

Шесть иностранцев выдворены за пределы Республики Казахстан. Кроме того, к административной ответственности привлечены 84 иностранца, незаконно находящихся на территории областного центра. В отношении нарушителей составили административный протокол по статье 517 КоАП РК “Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения”.

За незаконное предоставление жилья иностранцам привлечены 12 граждан РК, из них двух предпринимателей за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Собранные материалы в отношении 40 граждан Узбекистана направлены в специализированный административный суд города Туркестан для принятия законного решения.