Прокуратурой г.Шымкента защищены права более 5 тысяч предпринимателей, пресечены незаконные проверки, отменены акты государственных органов.

В период моратория совместно с органами правовой статистики пресечены 7 проверок субъектов предпринимательства на стадии их регистрации, инициированных Управлением контроля и качества городской среды, сообщает Пресс-служба прокуратуры города Шымкента.

По актам надзора отменены 12 мер запретительно-ограничительного характера контролирующих органов.

К примеру, отменено и вынесено новое постановление санврача города в сторону увеличения времени работы объектов общепита, магазинов в период карантина.

Наряду с этим по акту надзора прекращены 23 налоговых проверок, по которым ранее прокуратурой отменены основания их назначения.

Кроме того, по причине необоснованного завышения требований к потенциальным поставщикам в сфере госзакупок, отменено 28 конкурсов на сумму 1 млрд тенге.

Мобильной группой совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» обеспечен доступ посетителей к 40 объектам бизнеса, к которым дорога была перекрыта из-за строительства развязки на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова.

В целом прокуратурой устранены более 10 административных барьеров для бизнеса.

По всем нарушениям прав предпринимателей к дисциплинарной ответственности привлечены 15 должностных лиц государственных органов.

Обращаем внимание предпринимателей о деятельности Мобильной группы, в случае незаконных проверок и административных барьеров со стороны государственных органов и организаций просим сообщать на телефоны доверия органов прокуратуры г. Шымкента: 8 (7252) 53-91-84, 8-778-111-25-42, 8-775-222-75-25.