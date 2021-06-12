В связи с купальным сезоном сотрудники отдела ювенальной полиции Абайского РУП ДП г.Шымкента провели профилактику несчастных случаев на воде среди населения.

Стражи порядка раздали жителям памятки и рассказали об основных правилах безопасного поведения вблизи водных объектов. Особое внимание было уделено территории реки Кошкар-ата, где ежедневно находятся дети, зачастую без сопровождения родителей.

Правоохранители провели профилактические беседы с отдыхающими. Полицейские напомнили ребятам, что следует неукоснительно соблюдать правила безопасности при купании во избежание несчастных случаев: не отплывать далеко от берега, не заплывать за предупредительные знаки, купаться в специально отведенных и оборудованных для этого местах, перед купанием в незнакомых местах обследовать дно, входить в воду осторожно и медленно.