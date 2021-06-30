Министерство энергетики разделило тарифы на электроэнергию, полученную традиционным способом генерации, от ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

Таким образом, в Казахстане пересмотрены предельные тарифы энергопроизводящих организаций и введен механизм надбавки на поддержку возобновляемых источников энергии уже с 1 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на информацию министерства.

Приказом от 24 июня 2021 года внесены изменения в приказ от 14 декабря 2018 года «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». С 1 июля оплата для потребителей будет дифференцирована по признаку источника вырабатываемой электроэнергии. На вопрос редакции в Минэнерго пояснили, что окончательная цена увеличена не будет, а речь идет только о способах разделения финансовых потоков.

Таким образом энергопроизводящие организации будут реализовывать электрическую энергию не выше ее отпускной цены, которая складывается из предельного тарифа на электрическую энергию и надбавки на поддержку использования ВИЭ.

Надбавку на поддержку ВИЭ рассчитывает расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии на основании затрат на использование возобновляемых источников энергии и объемов отпуска электрической энергии энергопроизводящих организаций, являющихся условными потребителями.