На основании жалобы потребителя Шымкента по поводу необоснованного начисления за услуги водоснабжения, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Шымкенту проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг».

По результатам внеплановой проверки доводы потребителя подтвердились, а именно потребителю выставлен счет с завышенными показаниями приборов учета.

В связи с чем, ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктам 6) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

Субъекту наложен штраф на общую сумму 933 440 тенге по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Решение не вступило в законную силу.