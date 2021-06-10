В нашем регионе применяют молекулярно-генетический экспресс-метод выявления этого опасного заболевания за два часа.

Об этом сообщили в Туркестане на республиканском семинаре «Эффективное лечение туберкулеза».

Квалифицированные специалисты из разных регионов страны рассказали, что раньше на установление диагноза уходило до двух месяцев. А за этот период болезнь прогрессировала. На семинаре специалисты Национального центра ознакомились с проводимой в регионе работой по борьбе с туберкулезом.

Согласно озвученным данным, заболеваемость туберкулезом в Туркестанской области значительно снизилась — на 27%; смертность понизилась на 20%.

В целом по республике показатель заболеваемости туберкулезом сократился на 10-15%. Врачи отмечают, что одобренные Всемирной организацией здравоохранения методы лечения показали свою эффективность.

«Республиканский семинар в Туркестане пройдет в течение трех дней. У нас есть врачи, которые способны диагностировать несколько видов туберкулеза и назначить больному индивидуальное лечение. Эти врачи принимают участие в сегодняшнем семинаре», — сообщил директор Национального центра фтизиопульмонологии Малик Аденов.

Отметим, что в регионе проходят лечение более 500 пациентов. Более 100 из них уже полностью выздоровели. Лечение остальных продолжается. Стоит подчеркнуть, что выздоровление от этого недуга занимает долгое время.

Лечение туберкулеза и медикаменты финансируются государством. По словам профессора Шахмурата Исмаилова, четыре новых противотуберкулезных препарата прошли научные исследования по всему миру.

С их помощью можно полностью вылечить болезнь.