Дважды в день ответственные чиновники будут проверять в Туркестане, как ухаживают за высаженными молодыми деревьями.

В ходе еженедельного заседания аким области Умирзак Шукеев поручил руководителям секторов на территории города строго контролировать полив зеленых насаждений. Привитые деревья приживутся и акклиматизируются лишь в том случае, если следить за ними комплексно и слаженно.

«Озеленение – это большая работа. Мы все должны участвовать в этом, в том числе и рядовые жители. Если и они проявят заботу, значит, вся работа проделана не зря. Каждое дерево нужно тщательно осматривать, поливать и удобрять», — подчеркнул аким области.

Туркестан

Отметим, на сегодняшний день в 32 секторах, на которые ранее был разделен областной центр для благоустройства и озеленения, высажено 33 тыс. деревьев. За каждый сектор непосредственно отвечают акиматы районов, городов и руководители управлений. В этих секторах посажены различные деревья, установлены фонари освещения, урны и скамейки для отдыха жителей и гостей города. Кроме того, установлены фонтаны, проложены велодорожки, высажены газоны. Еженедельно на территории 32 секторов проводят субботники с участием жителей, а само благоустройство города осуществляется по единой схеме.

Напомним, в Туркестане идёт комплексная работа по благоустройству и улучшению экологической обстановки. Для этого в секторах пробурили скважины, подвели систему капельного орошения для полива каждого дерева. Более того, для защиты зеленых насаждений от ветра, холода и других внешних факторов установили деревянные опоры, стянутые с четырех сторон шпагатом.

По словам ученых, высокая температура воздуха и большая продуваемость приводят к тому, что почва становится сухой. Это объясняет относительно невысокую приживаемость растений. В некоторых регионах данный показатель составляет 70%, а на территории Туркестана не превышает и 50%.