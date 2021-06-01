В Шымкенте во вторник, 1 июня, автомобиль Daewoo Lacetti сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на улице Сайрамской.

Об этом корреспондентам программы «Экстренный вызов сообщили очевидцы.

Предварительно установлено, что водитель допустил наезд на женщину 40-45 лет, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход отлетела на несколько метров, получила черепно-мозговую и травму костей таза.

Ей оказали помощь на месте ДТП, среди очевидцев инцидента оказалась медик Сайрамской больницы.

Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.