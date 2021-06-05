В соответствии с генеральным планом Шымкента, в настоящее время ведутся работы по строительству развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.

Полностью строительные работы планируется завершить в декабре текущего года. Согласно проекту, по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати будет расширена ширина дороги и предусмотрены работы по обновлению дорожного покрытия.

Для продолжения работ по строительству развязки, возникла необходимость частичного ограничения движения транспорта по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати.

В связи с этим сообщаем, что согласно схеме, согласованной с управлением административной полиции Шымкента, по улице Рыскулова от улицы Байтурсынова до улицы Дулати (южный склон) движение транспорта будет ограничено с 00:00 часов 7 июня 2021 года до 7 июля 2021 года и северный склон с 7 июля по 7 августа.