Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента предупреждает, что с 10 июня 2021 года лица, которые умышленно нарушают режим карантина, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа.

Сумма штрафа составит 87 510 тенге.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан утвердило санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных лиц с COVID-19.

Однако многие люди не желают соблюдать карантин и посещают общественные места, тем самым подвергают риску заражения других граждан.

В Шымкенте при помощи приложения «ASHYQ» на 9 июня 2021 года выявлен 134 нарушитель.

Из них — 38 человек с «красным» статусом, то есть «инфицирован» -зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР тестирования на СОVID-19, КВИ и 96 человек имеют «желтый» статус – контактные.

Теперь требования к нарушителям санитарных правил ужесточились и с 10 июня 2021 года при выявлении таковых с помощью приложения «ASHYQ» их будут штрафовать.

Если человек с «красным» статусом обнаруживается на объекте, участвующем в проекте «ASHYQ» в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента поступает сообщение из «информационной системы».

Специалисты департамента советуют не нарушать карантин и не подвергать себя штрафам, а окружающих опасности быть зараженными.