В Шымкенте спасли роженицу, у которой легкие были поражены коронавирусной инфекцией на 98 процентов.

За жизнь Жадыры врачи боролись 52 дня. В городском инфекционном центре буквально женщину вытащили с того света. Родившемуся ребенку дали имя Умитжан — Надежда. В семье Баймахановых он пятый ребенок.

В инфекционном центре Жадыра Баймаханова провела долгих 52 дня. Благодаря медикам, женщина, не только победила коронавирус, но и родила здорового ребенка.

Жадыра Баймаханова, жительница жилого массива Игилик г.Шымкента: «Очень тяжело болела. Вот после 52 дней выписываюсь. Благодаря квалифицированным врачам Айжан Байсенгировой, Анар Махашовой, Бекжану Перменову и Батыру Шамамутову я и мой ребенок живы.. Спасибо всем огромное. Вы сделали невозможное, вылечили меня и помогли родить моего малыша. Сегодня я увижу детей. Какое счастье. Даже не знаю как вас отблагодарить».

По словам врачей 38-летнюю женщину в городской инфекционный центр привезли 20 апреля в тяжелом состоянии. Чтобы спасти малыша, врачи сделали кесарево сечение. Медики перинатального центра выходила младенца. Умит уже дома.

Айжан Бейсенгирова, анестезиолог-реаниматолог городского инфекционного центра Шымкента:»Все лечение проходило по протоколу. Чтобы поставить на ноги тяжелобольную беременную женщину проводился консилиум врачей республиканского значения. Она была подключена к аппарату ЭКМО. Он применяется когда никакое лечение не дает положительных результатов. Состояние пациентки было тяжелым, чтобы спасти ребенка была сделана операция «кесарево сечение». Малыша выходила команда врачей городского перинатального центра. Сейчас он здоров, находится дома».

За жизнь пациентки врачи боролись около двух месяцев. Профессионализм врачей и оснащенность центра позволили вылечить роженицу от коронавируса и родить здорового ребенка.