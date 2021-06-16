На сегодняшний день в Шымкенте выявлено 30 жилых массивов с низким качеством интернета, к ним ведется работа по прокладке оптической сети.

Об этом на брифинге по итогам работ в сфере цифровизации сообщил заместитель акима города Шымкент Максут Исахов.

По словам заместителя акима, в целях обеспечения города качественным интернетом работа разделена на три этапа. По первому этапу в настоящее время на территории микрорайонов и жилых массивов города установлено 11 базовых станций. Базовые станции полностью запущены в жилых массивах Алтынтобе, Кокбулак, Северо-Запад и Достык (Солтустик саяжай), а также в микрорайонах Асар, Асар2, Шымсити, Шымсити-2, Туран и Актас-2, Айколь.

В этом году по второму этапу предусмотрено 14 земельных участков, в 8 местах за счет средств частного инвестора на антенно-мачтовых сооружениях планируется установить базовые станции операторов мобильной связи. Это — трасса А2, район аэропорта, Северо-Запад, Кайнарбулак (дачный массив), Тассай, Курсай, трасса Р32, микрорайон Ынтымак (Турлан). В остальных 6 населенных пунктах (микрорайоны Абдулабад, Забадам, 226 квартал, Асар, Самал-3, Достык) базовые станции будут установлены по согласованию с владельцами коммерческих объектов со стороны операторов мобильной связи.

В настоящее время ТОО «Digital Elements» проводит работы по кабелепроводам на 4 улицах (400 домов) жилых массивов Кокбулак, Тассай, Таскен, а также со стороны ТОО «I-LinkNet» ведутся работы по кабелепроводу на 1 улице (158 домов) микрорайона Акжайык, принимаются заявки от жителей на подключение к сети интернет.