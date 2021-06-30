Военным пенсионерам Шымкентского гарнизона разъяснили изменения в жилищном законодательстве.

На встречу, где основным вопросом было обеспечение жильем бывших военнослужащих, пришли пенсионеры, проживающие в обособленных военных городках, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

На встрече также присутствовали офицеры, юристы воинских частей и учреждений, представители военной прокуратуры гарнизона и члены республиканского общественного объединения «Ветераны ВС».

Представитель районной эксплуатационной части Шымкентского гарнизона Тоты Асаубекова объяснила нормы действующего законодательства в отношении бывших военнослужащих.

– Военные пенсионеры, с выслугой более десяти, но менее двадцати лет по состоянию на 1 января 2013 года, имеют право на приватизацию занимаемого жилья по остаточной стоимости. Им также предоставлена возможность обменять жилье в военном городке на квартиру из государственного жилищного фонда в любом регионе Казахстана и выкупить ее по остаточной стоимости, – подчеркнула Тоты Асаубекова.

Прапорщик запаса Бекзада Шылымбетов рассказал собравшимся о том, как стал обладателем квартиры в Нур-Султане.

– Имея за спиной 18 лет и 9 месяцев выслуги, я так же, как вы вышел на пенсию без собственного жилья. После ухода остался проживать в военном городке города Арысь. Представители районной эксплуатационной части гарнизона, предложили мне обменять служебное жилье на квартиру в городе Нур-Султане, которую я могу приватизировать по остаточной стоимости. Я согласился на этот вариант и теперь с семьей проживаю в большой и красивой квартире в столице, – поделился Бекзада Шылымбетов.

В ходе встречи военным пенсионерам раздали брошюры, объясняющие механизм обмена служебного жилья, а также перечень документов, необходимых для реализации данного права.