Этот масштабный проект осуществляется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В рамках реализации проекта МЭГПР РК совместно с акиматами областей разработаны Комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 года.

Подобные Комплексные планы разработаны в природоохранных учреждениях и организациях, подведомственных КЛХЖМ.

В них предусмотрена посадка леса силами акиматов областей, особо охраняемых природных территорий, лесопользователей, международных доноров, природопользователей и иных инициативных групп.

Следует отметить, что мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, в том числе объемы посадок леса по областям, запланированы в соответствии с научными рекомендациями и лесоводственными требованиями.

В числе 2 млрд. деревьев планируется посадить: саксаул (около 610 млн шт.), сосну (свыше 555 млн шт.), клен (более 193 млн шт.), вяз (свыше 132 млн шт.), березу (более 100 млн шт.) и др. породы. Большую часть деревьев планируется посадить силами акиматов — 1 539,7 млн шт. На долю лесопользователей и международных доноров приходится 208,5 млн шт., подведомственных организаций КЛХЖМ – 251,8 млн шт. деревьев соответственно.

Для финансирования проекта в течение 5 лет потребуется выделить из республиканского бюджета 22,4 млрд тенге, из местных бюджетов — 60 млрд тенге.

В ходе брифинга спикер также сообщил о реализации нового проекта, который будет способствовать эффективной защите и развитии лесного фонда страны. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании интерактивной карты по мониторингу и контролю за посадками лесонасаждений.

Сегодня функционирует платформа по мониторингу лесных пожаров, незаконных порубок леса и строений в лесном фонде. В рамках нее планируется внедрить интерактивную карту.

На этой карте будут отображены:

— участки, площади и породный состав созданных лесных культур, с привязкой к квартальной сети лесных учреждений на основе цифровых карт лесных угодий;

— потенциальные участки под посадки леса на 5-летний период.

Будет предусмотрена возможность круглосуточного доступа к интерактивной карте, в том числе через мобильные устройства.

Данный проект поддержан Министерством финансов. Для его реализации планируется выделение 62 577 тыс. тенге.