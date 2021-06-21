Проблема наркомании в Казахстане остаётся острой. Официально зарегистрированных наркоманов — 20 тысяч.

Место в этой страшной статистике нашлось и для женщин, и для подростков. За пять месяцев, по данным МВД, от передозировки скончались 10 человек.

«Наркодилеры, пользуясь психологической незрелостью подростков, вовлекают в оборот именно молодежь, чтобы в дальнейшем обеспечить себе устойчивый рынок сбыта. Поэтому важно формировать у детей надежный антинаркотический иммунитет. На наш взгляд, профилактика является самым главным элементом в триединой системе противодействия наркомании и должна занимать лидирующее положение. А лечение и реабилитация зависимых лиц, и борьба с наркопреступностью должны рассматриваться в формате вспомогательных инструментов», — говорит Бахытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

За полгода у наркопреступников изъяли около двух тонн наркосодержащих веществ. Если раньше в Казахстане были тяжелые наркотики – героин, то сейчас по популярности лидируют наркотики химические — «синтетика». Медики бьет тревогу. Все чаще к ним поступают тяжелые пациенты с расшатанной психикой.

«Причины – простота и дешевизна производства, все его составные части, так называемые конструкторы, вполне легальны и доступны: отдельные органические соединения, ацетон, этиловый спирт и уксусная кислота. В этом состоит главная опасность, наносится большой ущерб генофонду нации, будущее такой молодежи обременено десятками лет зависимости и болезненного угасания», — говорит Бахытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

В МВД накрыли несколько банд наркоторговцев, скрывающих свою деятельность в сети. Сырьевая база каннабиса процветает в Шуйской долине. Трафик афганского героина тоже проходит через Казахстан.