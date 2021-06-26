В микрорайон Акжайык Каратауского района Шымкента проведен качественный интернет через оптическую сеть.

Для этого управлением цифровизации города привлечены частные инвесторы.

На сегодня товариществом с ограниченной ответственностью «i-LinkNet» в микрорайоне проведена полная (100%) волоконно-оптическая сеть, к около 4000 домам осуществлена прокладка волоконной оптики, в том числе более 200 домов обеспечены качественным высокоскоростным интернетом.

Однако оказалось, что в микрорайоне есть дома, не подключенные к интернету. В связи с этим, руководитель управления Абдраханов Асет Маратович обратился к жителям микрорайона с разъяснительной работой и рекомендовал подключиться к сети интернет.

Стоит отметить, что жители Акжайыка для подачи заявки на подключение данного интернета могут обратиться по номеру +7 (775) 395 29 02.

Кроме того подрядная компания планирует провести работы по прокладке волоконно-оптической сети в микрорайоне Достык и в августе обеспечить его полноценным качественным интернетом. В случае подачи заявок на подключение к широкополосному интернету со стороны жителей, сторона подрядной компании будет обеспечивать микрорайон полноценной волоконно-оптической сетью.