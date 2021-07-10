Уважаемые жители города Шымкента!

В целях профилактики рака молочной железы, 10 июля 2021 года с 09:00 до 13:00 часов в городском онкологическом центре Шымкента состоится день открытых дверей с участием заведующей Маммологического центра “Казахского Национального Института Онкологии и Радиологии” д.м.н. Абдрахманова Алия Жаналыковна совместно с врачами маммологами Центра.

По показанием данных пациентов проводиться Маммография, Ультразвуковое исследование (УЗИ) на бесплатной основе.

Адрес: ул.Байтурсынова-85 А, Контактный телефон: 36-11-13