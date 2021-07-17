17-летняя Илона Ким с мамой находятся в больнице в Стамбуле.

У Илоны рак. Сейчас храбрая девочка на финишной прямой борьбы с коварной болезнью. Позади — три химиотерапии, инсульт, кома. Сейчас Илоне требуется пересадка костного мозга. Турецкие доктора дают хорошие шансы выздоровление. Большая часть суммы на операцию уже собрана, для спасения жизни осталось собрать 21 миллион тенге.

«Долго тянуть нам нельзя, ей срочно нужна пересадка. Большая часть суммы на операцию уже собрана, осталось собрать 21 миллион тенге. Для нашей семьи эта сумма просто неподъемная. Пожалуйста, не оставляйте нас в беде. Моему ребенку очень нужна помощью. Эта пересадка жизненно необходима», — со слезами на глазах говорит Елена Андреева, мама Илоны.

Вот уже 6 лет Илона борется за свою жизнь. Девочка родилась и выросла в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Страшная болезнь в обычную сельскую семью пришла неожиданно. Диагноз — лимфобластный лейкоз — ей поставили в 11 лет. За эти годы Илона прошла десятки химиотерапий, болезнь переходила в ремиссию, но не надолго. Последний шанс — лечение в Турции. Каждая химиотерапия приносит невыносимые боли.

«Я очень сильно хочу к себе домой. Каждая химиотерапия — это сплошные боли, рвота, тошнота, стоматит, ожоги. И прочие боли. И даже сейчас я записываю через боль. У меня сильные ожоги во рту. Очень больно», — почти без сил говорит Илона.

Если семья Илоны не внесет нужную сумму, девочке могут отказать в лечении. Родители девочки не теряют надежду на то, чтобы увидеть своего ребенка здоровым. Помочь Илоне может каждый из нас.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

KASPI GOLD

5169-4971-7660-2898

Тел.: + 7 (771) 319-32-51

Андреева Елена (Мама)

СБЕРБАНК Руб

4263-4333-3669-6023

Тел.: + 7 (771)319-32-51

Андреева Елена (Мама)

Халык Банк

4405-6398-1777-2849

Тел. +7 (701)313-96-31

Ким Александр (Папа)