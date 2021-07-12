Многих горожан третьего мегаполиса волнует вопрос: Когда же заработает бассейн на стадионе «Спартак»?

Горожане жалуются, что бассейн закрыт и конкретной информации о начале его работы нет, передает Оtyrar.kz.

Журналисты ТК » Оtyrar» созвонились с ректором ЮКУ им. М. Ауэзова Дарией Кожамжаровой, которая пояснили причину закрытия бассейна и назвала сроки его открытия.

«Сейчас бассейн на ремонте, уже в октябре бассейн начнет функционировать. А также хочу пояснить, что из-за пандемии нет заключения главного городского санитарного врача, нужно его разрешение тоже», — сказала Дария Кожамжарова, ректор ЮКУ им. М. Ауэзова.

Самый старый спортивный бассейн в Шымкенте «Спартак» никогда не нуждался в рекламе. Там было многолюдно круглый год. В бассейне под открытым небом тренировались спортсмены, проходили крупные соревнования.

«Очень надеемся, что бассейн вернет свою былую славу, а территорию бассейна не отдадут в частные руки, для строительства к примеру никому не нужного ТРЦ», — считают горожане.

Долгожданное открытие обновленного бассейна намечено на октябрь.