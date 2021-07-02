Более 145 тысяч абитуриентов сдали Единое национальное тестирование в 2021 году. Оно впервые прошло в электронном формате.

Благодаря этому новшеству и проведенной работе по обеспечению безопасности детей, в том числе и социальной дистанции, в регионах удалось избежать вспышки коронавируса.

По итогам тестирования пороговый балл набрали более 88 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 60% от общего количества участников. Пороговый балл не преодолели 57 187 тестируемых, или 39,4% от их числа. Максимальный балл (140) набрал абитуриент из Павлодара. 1923 поступающих набрали свыше 120 баллов.

109 693 выпускника (75,5% абитуриентов) прошли тестирование на казахском языке, 35 245 выпускников (24,3%) – на русском языке. Средний балл ЕНТ составил 69,08 балла, что на 5 баллов выше показателей прошлого года. Напомним, всего, абитуриенты сдают ЕНТ 4 раза.

Это обусловлено тем, что теперь абитуриентам предоставлена возможность пройти тестирование два раза и использовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта лучший результат, а также увеличением времени за счет электронного формата. Принятые меры снизили уровень стресса абитуриентов при подготовке к сдаче ЕНТ.

«Проведенный нами электронный формат имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает прозрачность сдачи тестирования. Нами продумана уникальность вариантов и уникальность кодов правильных ответов. Это значит, что каждый вариант формируется посредством случайной выборки в момент, когда поступающий авторизуется в приложении. Это позволило исключить как вероятность одинаковых вариантов тестов, так и вероятность совпадения кодов правильных ответов. Важно, что теперь ЕНТ проходит не за неделю, в течение которой должны успеть сдать тесты 145 тыс. абитуриентов, а практически более двух месяцев, к тому же имея вторую попытку», – отметил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Еще одним новшеством в проведении ЕНТ в текущем году стала возможность узнать результаты сразу после его завершения. Набранное количество баллов отображается на экране.

Более того, абитуриент сразу видит вопросы, на которые он дал неверные ответы.

В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию.

«В новом формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию. То есть у тестируемого сразу же после завершения тестирования в течение получаса была возможность апеллировать вопросы, с ответами которых он не согласен. Также в этом году калькуляторы были доступны в самих компьютерах. Дети могли пролистывать, переходить с вопроса на вопрос, при этом не теряя времени, как раньше, на закрашивание», – отметил Адлет Тойбаев.Условия были созданы и для детей с особыми потребностями. В ЕНТ приняли участие 90 детей с особыми образовательными потребностями. Для них были организованы отдельные аудитории и привлечены индивидуальные помощники.

Также с 15 по 17 июня проведено онлайн-тестирование для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК. В результате из заявленных 1143 человек участие в тестировании приняли 994 абитуриента.