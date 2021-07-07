330 казахстанцев рекомендованы к поступлению на обучение в ведущие зарубежные вузы.

Они смогут отправиться на бесплатное обучение по гранту в рамках межправительственных соглашений, заключенных по инициативе Министерства образования и науки Казахстана с другими странами.

Речь идет о вузах Венгрии, Китая, Польши, Украины, Словакии, Азербайджана и Вьетнама.

Венгрия выделяет Казахстану наибольшее количество образовательных грантов – 250, Китай – 47, Польша – 11, Украина – 10, Словакия – 3, Азербайджан – 8, Вьетнам – 1. Гранты выделяются как по программам бакалавриата, так и магистратуры, докторантуры и резидентуры.

«Во время собеседования каждому претенденту были заданы вопросы для определения уровня мотивации и осознанности выбора специальности, уровня теоретических знаний и достижений в учебе либо в сфере выбранной профессии. Также были учтены личностные качества претендентов. Окончательное решение о присуждении образовательных грантов будет принято принимающей стороной», – сообщила президент Центра международных программ МОН РК Айнур Карбозова.

Отбор претендентов проводила независимая комиссия, которая состоит из депутатов, экспертов, ученых-докторов инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук.

Независимая экспертная комиссия включила в основной и резервный список кандидатов с наивысшим средним баллом оценки по трем критериям – уровень знания иностранного языка, средний балл документа об образовании и средняя оценка по итогам собеседования.

Оператором межправительственных соглашений является Центр международных программ МОН РК.

Отметим, что на прошедшем ранее Казахстанско-Европейском форуме с участием Министра образования и науки РК и Послом Европейского Союза в Казахстане стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества в сфере образования.