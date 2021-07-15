Великий праздник мусульман, Курбан Айт, в этом году приходится на 20-21-22 июля.

В связи с этим, Духовное управление мусульман Казахстана дает разъяснение касательно некоторых вопросов по проведению обряда жертвоприношения.

Во-первых, обряд жертвоприношения будет проводиться двумя способами.

1) проведение жертвоприношения в офлайн режиме, со строгим соблюдением санитарных требований в местных бойнях, имеющих разрешение на проведение обряда органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2) в условиях сегодняшней пандемии в целях предотвращения распространения инфекции, предоставления удобного способа проведения обряда и поддержания малоимущих, опираясь на прошлогодний опыт, проведение обряда жертвоприношения в режиме онлайн через сайт qurban2021.kz, в соответствии с каноном шариата «представительство».

Цель этого проекта – стать связующим звеном между благотворителем и нуждающимся, способствовать снижению угроз здоровью и жизни населения, предоставить оптимальный способ проведения обряда в условиях карантина.

Во-вторых, для жителей, проживающих в городе в условиях карантина, заказать услугу жертвоприношения от своего имени удаленно — лучшее решение.

Согласно канонам шариата, мусульманин может уполномочить другого мусульманина сделать что-либо от его имени. Потому как, бывают случаи, когда человек не в состоянии совершить что-либо, в связи с определёнными обстоятельствами.

В этом случае он обращается к кому-то за помощью, то есть поручает ему дело, тот представляет его от своего имени. Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал Хакиму ибн Хизаму (да будет доволен им Аллах) принести в жертву животное от его имени. Из этого случая ясно, что жертву можно принести через уполномоченное лицо.

В-третьих, мы хотели бы сообщить, что нет никаких ограничений на выполнение мусульманского долга лицами, проживающими в частном доме в сельской местности.

В-четвертых, в ханафитском мазхабе состоятельному человеку приносить жертву в дни Курбан Айта — ваджиб (обязательно). Для этого поголовье скота должно достигать нисаба, то есть мусульманин должен иметь не менее 40 овец или 30 КРС, или 5 верблюдов, или иметь более 85 граммов золота (1 230 000 тенге). Шариат не обязывает мусульманина, имущество которого не достигает размера нисаба, совершать жертвоприношение.

В-пятых, в этом году нуждающиеся семьи по всей стране могут подать заявку на жертвенное мясо через сайт www.qurban2021.kz. Заказы начнут приниматься 20 июля, после айт намаза. За прием заявок, проверку и доставку мяса малообеспеченным семьям ответственность будут нести местные представительства ДУМК.

В-шестых, ДУМК не вмешивается в финансовые вопросы рынка. Цена жертвенного животного будет указана по цене местного рынка. Цены на скот варьируются в зависимости от регионов. Цены на скот в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областных центрах могут отличаться.

Деньги от заказчика передаются напрямую владельцу животного, то есть продавцу. Потому что это не посредническая услуга. В указанную сумму включены только услуги мясника. Вся организационная работа, такая как забой, переработка жертвенного мяса и его раздача нуждающимся, проводится бесплатно с помощью общины мечети и волонтеров. Это отличная помощь для граждан, заказывающих услугу жертвоприношения.

В-седьмых, практика приема заказов через сайт и раздачи жертвенного мяса нуждающимся является давно установившейся системой в ряде мусульманских стран, таких как Саудовская Аравия, Турция, Малайзия, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Это стало ежегодной доброй традицией. Главная особенность проекта – раздать все жертвенное мясо малоимущим гражданам.

В-восьмых, этот проект направлен на защиту жизни и здоровья населения посредством соблюдения санитарных требований. Цель проекта — поддержать нуждающихся, подарить им радость великого праздника. В этом и есть суть жертвоприношения.

Раздача жертвенного мяса нуждающимся укрепляет любовь и братство среди мусульман. В то же время он избавляет от таких черт, как жестокость, жадность, и заменяет их добротой, щедростью и смирением.

Пусть Всевышний Аллах примет наши жертвы, милостыню и дарует благополучие в обоих мирах!