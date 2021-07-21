В городе Шымкент в честь празднования Международного дня шахмат в Центральном парке установили «Шахматного коня».

Высота фигуры составляет — 3 метра, вес — 4 тонны. Архитектурная скульптура была подарена Шымкенту представителем ТОО «Black Rock Business» Бауыржаном Мырзатаевым для поддержания имиджа «Шымкент — шахматная столица Казахстана».

В честь такого события сегодня в Шымкенте стартовал чемпионат РК по шахматам среди юниоров, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В церемонии открытия приняли участие вице-президент Казахстанской федерации шахмат Александр Бабенко, заместитель директора ТОО «Black Rock Business» Бауыржан Мырзатаев, заместитель директора Казахстанской федерации шахмат Ануар Исмагамбетов и руководитель центра «Visit Shymkent» Айдарали Раманов. Главная цель спортивного состязания — превратить Шымкент в интеллектуальный город, сформировав положительный имидж Казахстана на международной шахматной арене.

На момент становления Шымкента, как шахматной столицы страны, в нашем городе важно иметь специальный указатель, свидетельствующий о нем. Для местных жителей и любителей шахмат Центральный парк уже стал основным местом. Поэтому для установления шахматной фигуры было выбрано именно это место.

Шахматы считаются одной из самых распространенных игр в мире. Улучшают память человека, помогают решать сложные вопросы. В Шымкенте также есть традиция побед игры в шахматы. Первые гроссмейстеры Ринат Жумабаев, Гулисхан Нахбаева и Жансая Абдималик, Гульмира Даулетова, родом из Шымкента. Также впервые в Казахстане в школах Шымкента внедрена игра в шахматы. Популяризация шахмат в регионах — это возможность укрепить творческие связи шахматистов всей страны.

Инициатором проведения чемпионата Казахстана по шахматам среди юниоров в Шымкенте стал центр «Visit Shymkent». Отметим, что в июне этого года Общественный фонд «Казахстанская федерация Шахматов» и центр «Visit Shymkent» подписали меморандум о сотрудничестве.