МВД созданы специальные мониторинговые группы, которые выявляют и отрабатывают, размещаемые в социальных сетях и мессенджерах, объявления по продаже поддельных документов, сообщает Polisia.kz.

По результатам мониторинга полицией выявлено 46 таких объявлений, где за определенную сумму предлагаются поддельные паспорта вакцинации, либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. На этих ресурсах распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории Российской Федерации, Украины, Индии и США.

К примеру, по Российской Федерации поддельные сертификаты оцениваются в 7-20 тысяч рублей, справка о прохождении ПЦР-теста или наличии антител – от 550 до 4,5 тысяч рублей. По Индии сертификаты о вакцинации предлагаются от 5 тысяч рупий (около 30 тысяч тенге).

Кроме того, в выявленных объявлениях специалистами в основном прослеживаются мошеннические схемы, направленные на получение предоплаты. В подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают уведомления с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов. После чего требуют предоплату за второй этап и исчезают.

Анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а “продавцы” часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют.

Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы. Выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям.

В этой связи, МВД обращается к гражданам – не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких.