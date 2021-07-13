Десять лет лишения свободы – такой срок поучил мужчина за убийство любовника своей жены. Мужчина застал пару в постели, передает Otyrar.kz.

Что было после помнит хорошо – драка и тот самый роковой удар, лишивший его соперника жизни, а его – свободы. С тех пор прошло 6 лет. Все годы, что отбывает наказание, мужчина не тратил время зря. Он освоил профессию садовника и навел порядок на территории колонии.

Он видит мир таким — красивым, зеленым и ярким даже за решеткой. График дня у мужчины стандартный, с утра поливает цветы, затем — прополка огорода, нужно вырвать лишнюю траву, чтоб не мешала жить другим растениям! Сейчас мужчине 65, Спустя три года он надеется выйти на свободу и просто жить! А пока ухаживает за прекрасным — успокаивает душу. Осужденный работает садовником в колонии строгого режима ИЧ 167/2.

«Судьба нанесла такой удар, ну ничего не поделаешь, приходится жить так», — говорит осужденный.

А судьба этому мужчине нанесла удар сильный. У него была дружная семья, ничего не предвещало беды. В тот страшный вечер, семь лет назад он пришел домой и застал свою жену с любовником. Осужденный рассказывает, поначалу растерялся, не знал как быть, но завязалась драка, в ходе которой соперник начал его душить, под руку мужчине подвернулся твердый предмет и он нанес роковой удар.

«Я пришел в эту ночь рано домой с работы, тут захожу и вижу что они отдыхают, я был в шоке. Началась драка, жена убежала. Он был намного больше меня, он меня повалил, и начал бить и душить. Ну а что мне оставалось делать? Я взял и ударил твердым чем-то по голове. Он тогда не умер, он потом сел и закурил, а я поехал к родным своей жены, потом прихожу домой, а там полиция. Меня забрали и вот я тут», — рассказывает осужденный.

Свою жену мужчина простил, говорит, что ради детей. Она приходит к нему на свидание, приносит передачи. Осужденный рассказывает, она каждый раз просит у него прощения и ждет домой.

«Я простил ее, у нас дети, да и возраст. Как позже я узнал, эта была ее первая любовь, жалко, что так вышло. У него тоже остались дети, я не хотел его убивать. Да виноват, за что и понес наказание», — говорит заключенный.

А пока тюремный садовник ждет выхода по УДО, на это у мужчины есть все шансы. Он не нарушает режим, следит за порядком и чистотой, а самое главное — создает приятную ауру там, где ее нет в принципе.

В колонии строгого режима сотни судеб, у каждого заключенного своя судьба, порою та, которую не пожелаешь даже врагу.

Шуддин Саидов