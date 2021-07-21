В 2020 году из-за наступившей пандемии Госкорпорация «Правительство для граждан» упростила порядок оформления пенсионных выплат.

Напоминаем, что подать заявление на назначение пенсии по возрасту можно онлайн через портал Egov.kz.

Для того чтобы оформить пенсионные выплаты через Egov.kz нужно сделать несколько действий:

— Авторизуйтесь с помощью ЭЦП на портале Egov.kz

— В разделе «Сервисы» выберите категорию «Электронные обращения», после чего выбираете «Заказать услугу онлайн»

— Создаете обращение и заполняете данные. В графе «Наименование государственной услуги» выбираете «Назначение пенсионных выплат по возрасту».

— В графе «Получатель» в зависимости от места вашего проживания выбираете региональный филиал «Правительства для граждан».

— Прикрепляете необходимые отсканированные документы и подписываете заявление с помощью ЭЦП. Статус услуги будет отображаться в вашем личном кабинете.

По словам пресс-секретаря филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой заявление на назначение пенсионных выплат по возрасту подается за 10 дней до наступления пенсионного возраста.

Подать заявление можно и в ЦОНах, которые принимают граждан по предварительной брони.

К слову, с начала 2021 года 1 606 шымкентцев подали заявления на назначение пенсии по возрасту. За этот же период прошлого года на пенсию вышло 1 234 горожан.