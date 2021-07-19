В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что пропала ее 15-летняя дочь.

Как рассказала сельчанка, несколько дней назад, примерно в 20:00 часов вечера девочка вышла из дома и не вернулась. Родители пытались самостоятельно отыскать ее, однако поиски оказались безрезультатны и она обратились в полицию.

Полицейские обнаружили подростка в городе Шымкент. Как выяснилось, на почве семейной ссоры несовершеннолетняя уехала к своей подруге и отключила телефон. Школьницу вернули родителям живой и здоровой.